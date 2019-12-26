Обнародовано число избранных в муниципалитеты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На муниципальных выборах, прошедших в Азербайджане 23 декабря в органы самоуправления избраны 15 154 человека.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, еще два кандидата набрали равное число голосов и считаются неизбранными.

Председатель ЦИК добавил, что исследование этого вопроса продолжается, и возможно, итоговые результаты могут измениться.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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