Президент Ильхам Алиев: Уверен, что молодое поколение в будущем будет, так же, как и нынешнее, стремиться к укреплению российско-азербайджанских связей

БАКУ /Trend/ - Уверен, что молодое поколение в будущем будет, так же, как и нынешнее поколение, стремиться к укреплению российско-азербайджанских связей.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24» Российской Федерации.

"Стало хорошей традицией в конце года встречаться, и, конечно, есть о чем рассказать и азербайджанским зрителям, и российским. Потому что год на самом деле был очень насыщенным в плане развития двусторонних отношений. Мы подводим итоги года, который, уверен, войдет в историю наших отношений как один из самых активных и динамичных в плане сближения наших стран. У нас было очень много контактов на высшем уровне. С Президентом России я неоднократно встречался, и каждая встреча была очень полезной, плодотворной и нацеленной на результат. Те сигналы, которые мы давали нашим командам, были выполнены", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Россия активно реализуют программу в рамках пяти дорожных карт, которые охватывают практически все сферы деятельности - и торговля, транспорт, энергетика, гуманитарная сфера, туризм.

"В конце года к этим двум дорожным картам были добавлены еще две – по инновациям и по молодежной политике. Это была наша инициатива, и она была позитивно воспринята российской стороной. Должен сказать, что мы планируем уже в феврале следующего года первый российско-азербайджанский форум молодежи. Мы считаем, для того, чтобы сохранять и приумножать наши достижения в двустороннем плане, обязательно новое поколение должно общаться, должно знать друг друга, должно готовиться к взрослой жизни в плане сотрудничества. Поэтому уверен, что первый форум молодежи Азербайджана и России будет очень полезным, приятным, интересным, и тем самым молодое поколение будет уже знать друг друга, уверен, в будущем будет, так же, как и нынешнее поколение, стремиться к укреплению наших связей", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что было много сделано в промышленной сфере.

"Мы рады тому, что в этом году был введен в строй один из крупнейших индустриальных проектов в Азербайджане, который был профинансирован «Газпромбанком» в объеме порядка 500 миллионов долларов. Также в Азербайджане в этом году открылось фармацевтическое предприятие со 100-процентыми российскими инвестициями. Это тоже очень важное событие. Потому что на сегодняшний день мы во многом зависим от импорта в плане реализации продукции фармацевтических компаний. Также заложена основа в этом году сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолетов совместно с компанией «Вертолеты России». Должен сказать, что у нас более 100 вертолетов российского производства и, конечно, они требуют сервиса. Мы рассчитываем, что этот центр будет также региональным, и соседние страны, которые имеют российскую военную технику, будут использовать наши возможности", - сказал глава государства.

По его словам, в плане военно-технического сотрудничества год также был успешным.

"Мы продолжали реализацию подписанных ранее контрактов, которые исчисляются миллиардами долларов, и обсуждали детально возможности новых контрактов с тем, чтобы та динамика, которая в этой сфере есть, сохранялась. Также была заложена основа строительства завода по производству автомобилей «ГАЗ» в дополнение к автомобилям «КамАз» и «Урал», которые уже производятся в Азербайджане. Заключен трехлетний контракт на поставку вагонов для метро с российской компанией. Мы полностью обновляем наш парк вагонов метро. Открыт павильон ВДНХ «Азербайджан». Это тоже знаковое событие. И он восстановлен в своем первозданном виде. Это уже такой культурный центр Азербайджана на такой известной международной площадке", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что открыт с 24 декабря новый автомобильный мост через реку Самур, который связывает наши государства.

"Это тоже очень важное событие. Потому что старый мост был построен в 1950-х годах и он уже не выдерживал того объема транспортировки грузов и пропуска легковых автомашин. Поэтому 24 декабря на границе торжественно был введен в эксплуатацию мост, который станет новыми воротами для нашего сотрудничества, а также воротами для регионального сотрудничества в плане реализации проекта Север-Юг, грузоперевозки по которому в прошлом году выросли в 8 раз, а в этом году на 60 процентов. Поэтому Азербайджан, который в принципе завершил на своей территории все проекты, связанные с реализацией этого важного транспортного проекта, уже предоставляет транспортно-логистические возможности для соседних стран. Я могу продолжать список", - сказал глава государства.

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