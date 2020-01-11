Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)

11 января 2020 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, в воинских частях и на военных объектах продолжаются строительные работы в целях улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны, в открытии новых продовольственных складов Главного управления материально-технического обеспечения приняли участие министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства.

Министр обороны был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях и плане развития этих территорий.

Было сообщено, что для содержания сухих продуктов питания здесь построено несколько новых складов вместимостью 500 тонов каждый, оснащенных системой охлаждения. Министру обороны также было доложено о продолжении строительства продовольственных складов на территориях близ прифронтовой зоны.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров и улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
  • Состоялось открытие новых продскладов Главного управления МТО минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДEO)
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