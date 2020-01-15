Азербайджан проводит сбалансированную политику в регионе и мире

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, под четким руководством главы государства, проводит сбалансированную политику в регионе и мире, заявил Trend глава Бакинского клуба политологов, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов, комментируя успехи достигнутые как внутри страны, так и на международной арене.

Политолог отметил, что Азербайджан во внешней политике и по международным вопросам придерживается очень четкой, стабильной линии.

«В то же время, Азербайджан всегда учитывает государственные интересы своих партнеров. Не случайно, что именно Баку только за прошлый год неоднократно являлся площадкой для проведения многих международных мероприятий. Это были различные форумы, в которых участвовали религиозные, культурные, экономические, военно-политические и другие международные организации. Все это свидетельствует о том, что многосторонняя политика Азербайджана приносит свои плоды.

Безусловно, это является наилучшей тактикой проводимой Азербайджаном международной политики. Побывав в столице Азербайджана, гости из разных стран знакомятся с историей и культурой страны. Своими глазами видят развитие Азербайджана, в частности города Баку», - сказал эксперт.

Глава Бакинского клуба политологов отметил, что в 2019 году Азербайджан реализовал ряд проектов, в том числе TANAP.

«Известно, что очень долгие годы шли переговоры относительно проекта «Набукко», но по ряду причин реализация «Набукко» не состоялась и тогда, благодаря инициативе Президента Азербайджана, мы предложили сторонам Южный газовый коридор и транспортировку газа с месторождения «Шах Дениз» и «Шах Дениз — 2». Это было очень своевременным и рациональным решением Азербайджана в условиях происходящих вокруг нас событий. В итоге, после реализации проектов газовых коридоров, а так же транспортных проектов, таких как Баку-Тбилиси-Карс, в мировых СМИ Азербайджан часто стал упоминаться как сильный и достойный конкурент. Кроме того, мировые политики изъявили желание присоединиться к проектам, проводимым нашей страной», - заявил политолог.

Эксперт так же затронул отношения между ЕС и Азербайджаном.

По его словам, между Азербайджаном и ЕС сейчас идут переговоры, в которых затрагивается ряд вопросов, в основном экономического характера.

«Азербайджан в этом вопросе стремится защитить своих потребителей и отечественных производителей, поэтому ЕС должен учитывать интересы Азербайджана. Это сложные и очень долгие переговоры. Другие страны «Восточного партнерства» поспешно подписали договора. Однако, при ознакомлении с условиями этих документов, можно заметить, что польза от них для подписавших стран минимальна. В результате политические и экономические риски в этих странах уже дают о себе знать», - продолжил Заур Мамедов.

Далее Заур Мамедов отметил, что Азербайджан входит в 2020 год страной лидером Южного Кавказа. По его словам, экономические и политические показатели свидетельствуют о том, что политика проводимая главой государства приносит свои плоды.

В заключение эксперт высказал мнение по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

«Армения на протяжении многолетней истории ведет нечистоплотную пропагандистскую политику против Турции и Азербайджана. Правительство Армении не готово к урегулированию нагорно-карабахского конфликта и как следствие этого, конфликт все еще остается нерешенным. Поэтому мы должны трезво оценивать ситуацию в мире и впредь, в будущие годы, продолжать укреплять свой военный потенциал.

В свою очередь, Азербайджан, находясь в условиях фактически необъявленной войны, во многом опережает Армению по экономическим, демографическим, военным показателям, а так же по своему престижу и статусу в регионе и мире. Достаточно вспомнить XVIII саммит Движения неприсоединения, который прошел в Баку и в ходе которого более 120 стран мира, а это больше половины планеты, назвали Армению страной оккупантом. Я думаю, что по этой причине армяне не должны находиться в эйфории от того, что за ними якобы стоят некие силы, а обязаны в ближайшем будущем вернуть Азербайджану оккупированные территории», - заявил эксперт.

( Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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