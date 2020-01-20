Тюркский совет: 20 Января для азербайджанского народа - День чести, еще больше укрепивший его решимость в стремлении к независимости

20 января 2020 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 20 января 1990 года, которое вошло в историю как «Черный январь», является для азербайджанского народа не только Днем траура, но и Днем чести, еще больше укрепившим его решимость в стремлении к независимости.

Об этом, как передает в понедельник Trend, говорится в заявлении, распространенном генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

«В 30-ю годовщину этой кровавой трагедии мы присоединяемся к нашим азербайджанским братьям, чтобы скорбеть и чтить с глубоким почтением память шехидов, которые пожертвовали своими жизнями во имя независимости Родины», - говорится в сообщении.

Отметим, что в Азербайджане в понедельник чтят память жертв трагедии 20 Января.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

Несмотря на то, что с тех кровавых событий прошло уже тридцать лет, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь, и выражает свое глубокое презрение к тем, кто виновен в этой трагедии.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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