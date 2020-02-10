Таир Рзаев: Представители ОБСЕ каждый раз приезжают наблюдать за выборами, чтобы оказать давление на страну

Политика 10 февраля 2020 17:59 (UTC+04:00)
Таир Рзаев: Представители ОБСЕ каждый раз приезжают наблюдать за выборами, чтобы оказать давление на страну

БАКУ /Trend/ - Представители ОБСЕ каждый раз приезжают наблюдать за выборами, проводимыми в Азербайджане, чтобы оказывать давление на страну. Они наблюдают за избирательным процессом, уезжают отсюда с хорошими впечатлениями, а потом высказывают негативные мнения.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, комментируя заключение БДИПЧ ОБСЕ и долгосрочной наблюдательной миссии ПАСЕ по парламентским выборам, проведенным 9 февраля.

По его словам, БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ уже в который раз негативно высказываются об избирательных процессах, проводимых в Азербайджане.

Рзаев добавил, что представители ПАСЕ провели наблюдения на ряде участков в Агджабеди, и мнение о ходе выборов было положительным: «Они уехали с хорошими впечатлениями. Представители ОБСЕ отметили, что выборы проходят на высоком уровне, прозрачно, очень высокая избирательная активность. Даже в 10-м избирательном участке представители оппозиции утверждали, что голоса подсчитаны неправильно, и будут брошены дополнительные бюллетени. Председатель участка создал условия, и при участии представителей ОБСЕ бюллетени были подсчитаны. После этого представители ОБСЕ сказали, что остались очень довольны».

По словам депутата, эта организация неправильно относится к Азербайджану, и ясно, что эта миссия служит далеко не наблюдениям, а совсем другим целям: «Очевидно, что такие организации, оказывая давление на Азербайджан, намереваются заполучить свое. За этим давлением стоят намерения, направленные на то, чтобы препятствовать стратегическому курсу развития Азербайджана, но им это не удастся».

Сказав, что организации, проводящие exit-poll огласили свои результаты в связи с выборами, Рзаев добавил, что в избирательный процесс не было вмешательств и выборы в стране прошли в соответствии с международными требованиями, что, в свою очередь, отметили международные наблюдатели.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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