Станислав Ткаченко: Реализуемые Азербайджаном энергетические проекты характеризуются хорошо просчитанной экономической логикой

БАКУ/Trend/ - Реализуемые Азербайджаном в настоящее время энергетические проекты характеризуются пропорциональностью и хорошо просчитанной экономической логикой.



Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Профессор отметил, что в ситуации, когда структура рынка газа меняется за счет снижения трубопроводного транспорта в пользу СПГ, оперативное построение газопроводной инфраструктуры, которая надежно привяжет потребителей в Турции и Южной Европе к газу из Азербайджана – правильная и своевременная политика: «Современные газопроводные проекты Азербайджана выгодно отличаются от аналогичных российских. К примеру строительство «Газпромом» трубопроводов в регионе Черного моря диктуются больше стратегическими интересами нежели экономическими. Турция, в свою очередь, превращается в основной газовый хаб для Южной Европы, вложив в газопроводы минимум собственных средств».

По его словам, у нынешнего сотрудничества России и Азербайджана в сфере поставок природного газа потребителям в Турции и Южной Европе небольшой потенциал, но отношения двух стран в этой сфере вовсе не обречены на конфликт: «Россия изначально рассматривала Трансанатолийский газопровод TANAP как конкурента Газпрома на одном из крупнейших газовых рынков региона – турецком. Поставляемый по недавно открытому TANAP газ замещает российский. Но при этом Россия ни явно, ни тайно не выступала против ввода в эксплуатацию TANAP. В Москве рассматривают Азербайджан как важнейшего партнера, чей экономический рост базируется на рыночных принципах и стимулирует развитие прилегающих регионов России. Баку действует по правилам мировой экономики, и в Москве это без колебаний признают».

Станислав Ткаченко считает, что сделанное 21 января в Давосе заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Россия может подключиться к TANAP, является примирительным и конструктивным месседжем для руководства РФ: «Согласно действующим в ЕС правилам, ни один поставщик не может использовать более 50 процентов мощностей построенного им газопровода, проходящего по территории Евросоюза. Оставшиеся объемы должны быть на рыночных принципах предоставлены другим производителям или транзитерам. В ближайшей перспективе Россия едва ли воспользуется предложением Президента Азербайджана. Но в будущем по той части Южного газотранспортного коридора, которая станет продолжением TANAP и пройдет по европейской части Турции в направлении ЕС (Греция, Италия) Россия вполне может поставлять свой газ на рынки стран Южной Европы».

Перспективы TANAP с учетом нынешних реалий, по мнению профессора вполне оптимистичные. Он считает, что этот важный для экономики Азербайджана проект уже стал драйвером ускорения его экономического роста.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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