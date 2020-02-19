Азербайджан и Турция хотят мирного урегулирования карабахского конфликта - член парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджана и Турция желают, чтобы нагорно-карабахский конфликт был урегулирован не военным, а мирным путем.

Об этом в среду сказал Trend, член Великого национального собрания Турции, руководитель группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

По его словам, целью Азербайджана и Турции является урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

"Мы хотим именно этого. Армия Азербайджана способна освободить свою территорию в течение 24 часов. Это правда, однако сбалансированная политика не позволяет этого. Верю, что это дело увенчается успехом", - сказал Айрым.

Он отметил, что армяне оккупировали Карабах, и вопреки воле всего мирового сообщества не желают освобождать от оккупации эти территории .

"Армяне стоят на ногах только благодаря материальной поддержке из Франции, США, некоторых регионов России. Если бы власть в Армении действовало во имя своего народа, любила его, то она отказавшись от оккупации могла бы принять участие во всех крупных совместных проектах Азербайджана и Турции", - подытожил Шамиль Айрым.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)