Реализация Азербайджаном новых энергопроектов – вклад в энергетическую безопасность Европы - российский эксперт

Политика 20 февраля 2020 15:55 (UTC+04:00)
Реализация Азербайджаном новых энергопроектов – вклад в энергетическую безопасность Европы - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Реализация Азербайджаном с участием Турции, а также Россией с участием Турции, новых энергетических проектов, таких как "Турецкий поток" и TANAP являются не только вкладом в энергетическую безопасность Европы, но и в первую очередь выгодны национальным экономикам этих стран.

Об этом сказал Trend советник министра экономического развития Саратовской области по экспорту и инвестициям Юрий Аршинов.

По его словам, взаимодействие в сфере энергетики и сопряжение усилий Баку и Москвы по формированию благоприятной энергетической конъюнктуры на европейском рынке – это устоявшаяся политика двусторонней повестки.

Также советник министра отметил, что Саратовская область является традиционным партнёром госунефтекомпании Азербайджана SOCAR, поскольку на территории региона выпускается промышленная продукция, используемая для хранения и транспортировки углеводородов.

Помимо этого, эксперт считает, что российско-азербайджанское сотрудничество по транспортно-логистическим проектам можно оценить позитивно по всем направлениям - Север-Юг, Запад-Восток, и по различным видам транспорта (автомобильному, железнодорожному и морскому): "Но, прежде всего, необходимо отметить усилия сторон по реализации МТК "Север-Юг", с выходом к региону Ближнего Востока, и далее Индийского океана, рост грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также успешное сотрудничество компании "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с ОАО "РЖД". В частности много сделано и еще предстоит сделать по строительству железной дороги в Иран. Использование железной дороги через Азербайджан, например, открыло для Саратовского региона возможность прямых поставок зерновых культур в Иран - и это большое достижение".

Юрий Аршинов считает, что имеют актуальность и морские перевозки по Каспию.

При этом, как он утверждает, необходимо учитывать, что российская транспортная система будет развиваться в рамках согласованной транспортной политики ЕАЭС, с использованием цифровой платформы, электронного оформления грузов, маркировки товаров и процедуры отслеживания: "Азербайджану необходимо это учитывать и заранее подключаться к этому процессу.

Перспективы развития евразийской транспортной сети может сделать Азербайджан не только транспортным хабом, но и распределительным в том числе. Особая роль отводится развитию перевалочных возможностей в АР для Турции и Ирана. И здесь по мере ввода в строй участков железной дороги от Астары до Решта (Иран) и активного использования потенциала ветки Баку-Карс с отправкой грузов в Россию из Турции (и обратно), транспортная роль Азербайджана на Кавказе будет только расти".

Согласно его словам, иностранные инвестиции для такого государства как Россия - важный компонент национальной экономики: "Именно поэтому Россия на законодательном уровне приняла закон "Об иностранных инвестициях", который защищает права иностранных инвесторов, в том числе азербайджанских. Кроме того, позитивная динамика межгосударственных отношений России и Азербайджана гарантирует в долгосрочной перспективе расширение партнёрских связей.

Россия давно взяла курс на построение открытой, либеральной модели экономики и этого курса твердо придерживается. Времена рейдерства или приватизации, также как и невозвратных долгов давно прошли. Любые зарубежные инвестиции, в том числе инвестиции из Азербайджана, защищены в России в рамках правового поля.

Тем более, что в последнем рейтинге Всемирного Банка Doing Business-2020 Россия поднялась до 28-го места, то есть вошла в тридцатку ведущих экономик мира. При этом, по отдельным параметрам ситуация еще лучше – получение разрешения на строительство – 26 место, регистрация собственности – 12 место, получение кредитов – 25 место, исполнение контрактов – 21 место. Так что российская экономика – это перспективный рынок для вложения инвестиций. А Поволжье – это ключ для входа на рынки регионов европейской части России. В Саратовской области функционирует ряд совместных предприятий в строительной сфере, активно развиваются тепличные хозяйства азербайджанских бизнесменов в Саратовском районе".

В заключении он отметил, что российско-азербайджанские отношения развиваются динамично, однако регионам России и Азербайджана надо активнее использовать потенциал межрегионального взаимодействия, формировать взаимодополняющие инвестиционные программы: "В первую очередь будут востребованы проекты в сфере переработки агропромышленной продукции и логистики. Саратовская область – это естественный географический партнёр и собственно говоря, сосед Азербайджана. Нас объединяет Волга и Каспий. Используя эти естественные преимущества, нужно активно работать не только на рынках своих стран, но и рассматривать вывод совместных проектов в третьи страны".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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