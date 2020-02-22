В Берлине открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Берлине (Германия) открылась выставка произведений народного художника Азербайджана Ашрафа Хейбатова, посвященных Ходжалинскому геноциду.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, выставка, организованная Альянсом азербайджанцев Германии, прошла в Берлине в Доме Азербайджана.

В открытии выставки приняли участие представители госкомитета, посольства Азербайджана в Германии, а также сотни соотечественников, прибывших в Берлин для участия в Общеевропейском Карабахском митинге.

На мероприятии выступили председатель госкомитета Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов. Они рассказали о роли диаспоры в доведении до внимания мирового сообщества правды о нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде, а также проинформировали о деятельности Дома Азербайджана в этом направлении, отметили важность отображения этих событий в своих произведениях таким известным мастером, как Ашраф Хейбатов. Также была особо подчеркнута важность демонстрации всеми азербайджанцами мира единог позиции в судьбоносных вопросах.

(Текст: Турал Гараджаев)