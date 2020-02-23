Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 февраля завершился государственный визит Президента Азербайджана Республики Ильхама Алиева в Итальянскую Республику.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В Международном аэропорту Рима «Фьюмичино» в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали государственный секретарь Совета министров Итальянской Республики Марио Турко и другие официальные лица.