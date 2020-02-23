ЦИК аннулировал результаты еще ряду избирательных участков

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассматривалось обращение по избирательному округу № 67 города Джалилабад.

Как сообщает Trend, на заседании было отмечено, что в обращении утверждалось о нарушениях на нескольких избирательных участках округа.

По словам члена ЦИК Тофига Гасанова, в результате расследований нарушения были выявлены только в избирательных участках № 10 и № 29.

Он отметил, что в этих избирательных участках были выявлены случаи, которые могли подействовать на волю избирателей.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров предложил аннулировать результаты выборов по данным избирательным участкам. Предложение было утверждено после вынесения на голосование.

Отметим, что лидером по этому округу является кандидат Малик Гасанов.

Кроме этого, на заседании также рассматривалось обращение по Нариманов-Низаминскому избирательному округу № 18. В обращении утверждалось о нарушениях на нескольких избирательных участках округа.

Как сообщил член ЦИК Ильхам Мамедов, в результате расследований нарушения были выявлены только в избирательном участке № 10. Он отметил, что в этих избирательных участках были выявлены случаи, которые могли подействовать на волю избирателей.

Член ЦИК предложил аннулировать результаты выборов по данным избирательным участкам. Предложение было утверждено после вынесения на голосование.

Лидером по данному округу является Расим Мусабейов.