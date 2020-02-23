ЦИК аннулировал результаты еще ряду избирательных участков

Политика 23 февраля 2020 22:25 (UTC+04:00)
ЦИК аннулировал результаты еще ряду избирательных участков

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассматривалось обращение по избирательному округу № 67 города Джалилабад.

Как сообщает Trend, на заседании было отмечено, что в обращении утверждалось о нарушениях на нескольких избирательных участках округа.

По словам члена ЦИК Тофига Гасанова, в результате расследований нарушения были выявлены только в избирательных участках № 10 и № 29.

Он отметил, что в этих избирательных участках были выявлены случаи, которые могли подействовать на волю избирателей.

Член ЦИК Бахшеиш Аскеров предложил аннулировать результаты выборов по данным избирательным участкам. Предложение было утверждено после вынесения на голосование.

Отметим, что лидером по этому округу является кандидат Малик Гасанов.

Кроме этого, на заседании также рассматривалось обращение по Нариманов-Низаминскому избирательному округу № 18. В обращении утверждалось о нарушениях на нескольких избирательных участках округа.

Как сообщил член ЦИК Ильхам Мамедов, в результате расследований нарушения были выявлены только в избирательном участке № 10. Он отметил, что в этих избирательных участках были выявлены случаи, которые могли подействовать на волю избирателей.

Член ЦИК предложил аннулировать результаты выборов по данным избирательным участкам. Предложение было утверждено после вынесения на голосование.

Лидером по данному округу является Расим Мусабейов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекистан наращивает производство легковых автомобилей
Узбекистан наращивает производство легковых автомобилей
Госагентство о новой платной автомагистрали Азербайджан-Россия
Госагентство о новой платной автомагистрали Азербайджан-Россия
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт BOTAS
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт BOTAS
Loading Bars
Лента новостей
ЦИК аннулировал результаты еще ряду избирательных участков Политика 22:25
Сирены воздушной тревоги второй раз за вечер прозвучали на юге Израиля Израиль 22:24
В Азербайджане вырос объем ВВП Бизнес 22:03
В Британии число случаев заражения коронавирусом достигло 13 Европа 21:52
в Италии третий человек умер от коронавируса Европа 21:35
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до девяти человек (Обновлено) Турция 21:19
Землетрясение в Иране вновь ощущалось в Азербайджане Общество 21:05
Второе землетрясение магнитудой выше 5 произошло на северо-западе Ирана Иран 20:43
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691 В мире 20:39
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Политика 20:19
Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса Другие страны 20:17
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты по ряду избирательных участков Политика 20:05
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 19:59
Иордания запретила въезд граждан из ряда стран из-за коронавируса Арабские страны 19:41
Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами США 19:17
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 23.02.2020 Политика 19:00
Отклонена жалоба по Сумгаитскому избирательному округу Политика 18:52
Завтра в Баку ожидается туман, без осадков Общество 18:37
Турция временно закрыла границу с Ираном Турция 18:25
ЦИК Азербайджана оставил в силе результаты по Гарадагскому избирательному округу Политика 17:42
ЦИК Азербайджана отклонил жалобу по одному из избирательных округов Политика 17:16
Азербайджан не закрывал таможенные пункты на границе с Ираном Общество 17:03
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,5% Иран 16:43
В Турции число пострадавших при землетрясении выросло до 37 человек Турция 16:35
В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек Иран 16:30
Бой без правил азербайджанца и американца в Японии (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 16:06
Началось очередное заседание ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами Политика 16:00
На границе Азербайджана с Ираном усилены меры контроля Общество 15:58
МИД Азербайджана предупредил граждан, отправляющихся в Иран Политика 15:23
Мубариз Гурбанлы: Азербайджан заслуженно признан в мире образцом мультикультурализма Политика 14:27
Сотрудничество между Азербайджаном и Италией все более крепнет - политолог Политика 14:19
В Турции более 20 человек пострадали при землетрясении Турция 14:09
В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек Иран 14:04
В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Иордании и Ливана В мире 13:43
Текущий уровень толерантности в Азербайджане - результат политики главы государства - Бахруз Гулиев Политика 13:40
Визит Президента Азербайджана в Италию в контексте двусторонних отношений не имеет аналогов по значимости - политолог Политика 13:24
Италия высоко оценивает роль Азербайджана на международной арене - Фикрет Садыхов Политика 13:06
Аравийская коалиция уничтожила в Красном море заминированную лодку хуситов Арабские страны 12:56
Айдын Гулиев: Совместная декларация - знаменательная веха в истории стратегического сотрудничества Азербайджана и Италии Политика 12:46
Землетрясение в Иране ощущалось на западе Азербайджана Общество 11:48
Четыре человека погибли из-за ливней в Перу Другие страны 11:06
В Иране произошло сильное землетрясение Иран 10:36
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 10:12
Азербайджанский газ даст Италии преимущества в переговорах с другими поставщиками газа - французский эксперт Энергетика 10:10
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло Бизнес 10:00
Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения с Узбекистаном Узбекистан 09:47
В Шамахинском районе произошло землетрясение Общество 09:33
Опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57 Россия 09:15
Сандерс победил на собраниях активистов Демпартии США в Неваде США 08:00
В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса Другие страны 07:47
Восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань Россия 07:17
Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери Европа 06:40
В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Европа 06:15
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек Другие страны 05:56
Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации Другие страны 05:38
Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз Россия 05:20
Трамп возмутился, что больных американцев вернули без его согласия США 04:58
Сандерс лидирует на собраниях активистов Демократической партии США в Неваде США 04:39
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC в Новой Зеландии Другие страны 04:26
В Калифорнии три человека погибли при крушении автобуса США 04:08
Число зараженных коронавирусом в Хубэе за сутки выросло на 630 человек Другие страны 03:42
В США с 24 февраля начнут действовать ужесточенные правила выдачи грин-карт США 03:27
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине Арабские страны 03:05
Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь Другие страны 02:48
"Реал" проиграл "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу Европа 02:25
Болгарская полиция не позволила неонацистам провести в Софии факельное шествие Европа 02:13
Крупнейшая выставка робототехники на Ближнем Востоке открывается в ОАЭ Арабские страны 01:55
В Штутгарте неизвестные выстрелили в витрину кальянной Европа 01:31
Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A Европа 01:04
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию (ФОТО) Политика 00:24
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО) Политика 00:15
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в матче чемпионата Англии по футболу Европа 00:03
В Лилле задержаны девять участников марша "желтых жилетов" Европа 22 февраля 23:47
Гол Роналду в его 1000-м матче принес "Ювентусу" победу над СПАЛом в чемпионате Италии Европа 22 февраля 23:31
В Багдаде произошла серия взрывов Арабские страны 22 февраля 23:19
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за коронавируса Экономика 22 февраля 23:05
Власти Ирана сообщили о шестом умершем от болезни, вызванной коронавирусом Иран 22 февраля 22:49
Инкубационный период при заражении новым коронавирусом может достигать 27 дней Другие страны 22 февраля 22:35
Saudi Aramco начнет разработку крупнейшего в стране месторождения газа Арабские страны 22 февраля 22:17
Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус Другие страны 22 февраля 22:05
В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения Иран 22 февраля 21:55
Два крупных месторождения золота обнаружены на севере Индии Другие страны 22 февраля 21:30
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена папского рыцарского ордена (ФОТО) Политика 22 февраля 21:10
Эрдоган рассчитывает 5 марта обсудить Идлиб с Путиным, Макроном и Меркель Турция 22 февраля 21:05
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек Европа 22 февраля 20:49
Иран готов к переговорам с ЕС по вопросам региональной безопасности Ядерная программа 22 февраля 20:27
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии Политика 22 февраля 20:13
Президент Ильхам Алиев поздравил султана Брунея-Даруссалама Политика 22 февраля 20:11
Пакистан принял резолюцию в связи с территориальной целостностью Азербайджана Политика 22 февраля 20:05
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии Политика 22 февраля 19:55
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 66-му Билясуварскому избирательному округу Политика 22 февраля 19:53
Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов Другие страны 22 февраля 19:46
В Берлине прошел Общеевропейский Карабахский митинг (ФОТО) Политика 22 февраля 19:17
Ливан сократит число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус Арабские страны 22 февраля 19:08
Арестован экс-глава Нефтчалы Азербайджан 22 февраля 18:52
Во Франции задержали лидера "желтых жилетов" Европа 22 февраля 18:21
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии Политика 22 февраля 18:19
Эрдоган заявил, что Турция будет действовать в Сирии более решительно Турция 22 февраля 18:06
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эстонии Политика 22 февраля 17:58
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа Политика 22 февраля 17:49
Все новости