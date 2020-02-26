Целью действий Армении в Ходжалы были устрашение и террор азербайджанского населения

БАКУ/Trend/ - Действия армянских вооруженных сил в азербайджанском городе Ходжалы должны были распространить чувство страха и террор среди азербайджанского населения Нагорного Карабаха, чтобы заставить их покинуть территорию. Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Германии, передает в среду Trend со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте немецкого новостного агентства APA-OTS.

В заявлении отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы вместе с 366-м полком советских войск, дислоцированным в Ханкенди, атаковали и полностью разрушили азербайджанский город Ходжалы.

В результате атаки погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, а свыше тысячи человек были взяты в заложники, говорится в сообщении.

"Мирное население было подвергнуто ужасной резне - дети, женщины, старики и больные были убиты с невероятной жестокостью и беспощадностью", - отмечается в заявлении посольства.

В нем подчеркивается, что жестокость вооруженных сил Армении при разрушении города Ходжалы была задокументирована международными СМИ, в то время как Human Rights Watch охарактеризовала трагедию в Ходжалы как "самую большую бойню во время Нагорно-карабахского конфликта".

"Ответственность Армении за резню подтверждается интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна британскому журналисту Томасу де Ваалу при подготовки его книги "Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной". Как сообщил Саргсян в ходе интервью: "До Ходжалы азербайджанцы считали, что армяне не будут применять насилие против мирных жителей. Но мы смогли сломать этот стереотип", - заявляют в посольстве.

Также отмечается, что ежегодно азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

"В 2008 году была начата кампания "Справедливость к Ходжалы!" (Justice For Khojaly), целью которой является привлечение внимания международной общественности к данным событиям. В рамках этой кампании каждый год в мире проводятся различные памятные мероприятия. Как результат данной кампании, Ходжалинская трагедию признают фактом геноцида все больше и больше государств и международных организаций. Около 14 стран мира, включая европейские, такие как Чехия, Словения, Румыния, Босния и Герцеговина, осудили эту бойню", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1 тысяча человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh