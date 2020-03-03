Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных сооружений "Шамкирчай" (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Третьего марта введен в эксплуатацию комплекс водоочистных сооружений "Шамкирчай".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия комплекса.
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