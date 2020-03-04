Сдана в пользование Газахская районная центральная больница (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Газахской районной центральной больницы.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие больницы.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что здание Газахской районной центральной больницы было сдано в эксплуатацию в 1969 году как общежитие. В здании долгое время не проводились ремонтные работы, из-за чего оно пришло в непригодное состояние. Строительство нового здания больницы началось в 2013 году и завершилось в сентябре прошлого года. На территории площадью 3 гектара возведено современное медицинское учреждение на 145 коек. Общая площадь здания больницы, оснащенного импортным оборудованием, составляет 22 тысячи квадратных метров. Здесь будут действовать родильное, терапевтическое, хирургическое, педиатрическое отделения, отделения анестезиологии-реанимации, лучевой диагностики, гемодиализа, поликлиника и другие подразделения. Наряду с приемным отделением, лабораторией, скорой медицинской помощью, Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, на территории больницы будут функционировать корпус инфекционных заболеваний, Центр гигиены и эпидемиологии.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован об основных изменениях в организации медицинской деятельности в государственных больницах в связи с введением обязательного медицинского страхования. Было сообщено, что отделение скорой и неотложной медицинской помощи, действуя круглосуточно, до отбора и размещения больных в стационарные отделения обеспечивает проведение их обследования и лечения под контролем врача. Благодаря деятельности этого отделения больные находятся под наблюдением, если их состояние нормальное, они выписываются домой для амбулаторного лечения, в результате заметно снижается нагрузка на стационарные отделения. Для обеспечения стерильных условий лаборатории размещены в отдалении от мест, куда больные могут заходить напрямую, созданы и оснащены необходимым оборудованием специальные помещения для взятия крови и других образцов. Для оказания амбулаторных медицинских услуг на первых этажах зданий больниц созданы поликлиники. Все врачи проводят амбулаторный прием больных в поликлиниках.