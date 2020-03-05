Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт здания школы-лицея в Газахе

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту школы-лицея по гуманитарным и естественным дисциплинам имени Мехти Гусейна в городе Газах".

Согласно документу, для осуществления ремонтных работ в этом здании, рассчитанном на 700 ученических мест, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделены 2 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из этого документа.

Министерству экономики поручено предусмотреть в разделе расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительных работ здания школы-лицея, указанного в этом распоряжении.