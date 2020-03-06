Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Государственного музея ашугского искусства в Товузе (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована четвертого марта в 13:24)

БАКУ /Trend/ - В среду в рамках поездки в Товузский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Государственного музея азербайджанского ашугского искусства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Во время ознакомления с экспонатами музея Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами на карте, отражающей ареал распространения ашугского искусства.

Сотрудница Министерства культуры Азада Гусейнова сказала: Это – участки широкого распространения ашугского искусства на оккупированных территориях.

Президент Ильхам Алиев: Они расположены на территории Армении. Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Поэтому внесите здесь поправки. Напишите их на азербайджанском языке как есть. К примеру, не "Dilizhan", а "Dilican". Должно быть написано "Dilican". Севан – это озеро Гейча, вы написали "Goycha lake", а здесь написано "Sevan". Настоящее название реки Раздан – Зенги. Вы используйте исключительно эти слова, топонимы. Ведь все это наши древние земли. "Ekhegnadzor" - позднее название, у него также есть древнее азербайджанское название. Поэтому это надо исправить.