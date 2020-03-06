Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил украинского коллегу

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю поздравительное письмо, передает в пятницу Trend со ссылкой на Кабинет министров.

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«Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост премьер-министра Украины. Традиционные дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной, взаимовыгодное сотрудничество являются прочной основой для развития межгосударственных связей. Выражаю надежду на то, что мы предпримем совместные шаги для дальнейшего развития и укрепления наших двусторонних связей, стратегического сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности во имя процветания дружественного народа Украины», - говорится в поздравительном письме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)