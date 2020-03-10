В деятельности Милли Меджлиса ожидается ряд нововведений (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В деятельности Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана ожидается ряд нововведений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в интервью Азербайджанскому государственному телевидению руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Он напомнил, что были избраны новые председатель, заместители председателя Милли Меджлиса, изменилось большинство председателей и их заместителей парламентских комитетов.

"Все это показывает, что в Милли Меджлисе осуществляются реформы, как и во всех других сферах в стране. Для начала последовали кадровые реформы, далее, наверняка будут нововведения и в деятельности самого парламента. Эти новшества будут относиться и к законодательству, и к представительству, и к контролю, и к международным связям", - сказал Сафа Мирзоев.

Он добавил, что будут проведены реформы и в аппарате Милли Меджлиса.

"В соответствии с требованиями современности будут сделаны структурные изменения, а также в сфере информационного обеспечения. К работе в Милли Меджлисе будут привлечены молодые кадры. Все эти меры запланированы на ближайшее будущее. Надеюсь, что новое руководство Милли Меджлиса проделает масштабную работу в данной сфере», - отметил Сафа Мирзоев.

Напомним, что сегодня было проведено первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)