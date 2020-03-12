Президент Ильхам Алиев отозвал Азера Худуева с должности посла в Украине
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об отзыве Азера Худаяр оглу Худуева с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине и постоянного представителя Азербайджана в ГУАМ – Организации во имя демократии и экономического развития.
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