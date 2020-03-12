Азербайджан выводит электронные госуслуги на качественно новый уровень - политолог

БАКУ/Trend/ - Азербайджан выводит электронные государственные услуги на качественно новый уровень.

Об этом сказал Trend российский политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин.

Он отметил, что с каждым годом растет значение интернета в жизни современного человека: «Сегодня это и образование, и работа, и развлечения, и покупки, и общение и еще много чего. Понятно, что в таких условиях вопрос кибербезопасности также становится все более актуальным, обеспечить которую – одна из важных задач для государства».

По словам политолога, в России в последнее время было предпринято несколько шагов в этом направлении, среди которых так называемый «закон о суверенном интернете»: «Этот закон был несколько неоднозначно воспринят в обществе, в основном из-за недопонимания его основных целей. Главная из целей закона – помочь снизить зависимость российского сегмента сети интернет от внешних субъектов. Вопросы, связанные с кибербезопасностью, сегодня очень политизированы, но системный подход к ее обеспечению – это насущная необходимость для любого государства, которое хочет играть заметную роль на мировой арене и сохранить суверенитет и внутриполитическую стабильность. Это касается и России, и Китая, и стран ЕС, и США, и Азербайджана».

Эксперт подчеркнул, что в РФ в последние годы значительное развитие получил сектор предоставления государственных услуг через интернет, в частности, через специализированный портал «Госуслуги», что значительно упростило данный процесс для граждан: «В Азербайджане в настоящее время также успешно реализуются аналогичные программы. Практически все услуги государственных ведомств страны переведены в электронный формат. Насколько мне известно, "Электронное правительство" в Азербайджане было запущено в 2013 году. В последние годы предоставление государственных услуг с использованием ИКТ стало одной из наиболее приоритетных задач в государственной политике как России, так и Азербайджана. Развитие подобных проектов должно быть среди приоритетов для государств, потому что делает взаимодействие граждан с властью более удобным и значительно более понятным и прозрачным».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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