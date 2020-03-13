Если случится кризис, мы будем полностью готовы к нему - Муса Гулиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Страхование вкладов - крайне актуальный вопрос. Это показатель того, что государство всегда с народом и делает все для разрешения его проблем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он сообщил, что если случится кризис, то Азербайджан к нему полностью готов.

«Снижение цен на нефть связано с коронавирусом, и эта тенденция будет наблюдаться не более одного-двух месяцев. Нет другой критической причины для снижения цен», - сказал Гулиев. По его словам, продление срока страхования вкладов еще на девять месяцев является поддержкой государства как финансовому, так и банковскому сектору.

«В бюджет на 2020 год предусмотрен трансфер из Госнефтефонда в размере 11 миллиардов 350 миллионов манатов. Фонд способен делать трансферы в госбюджет, даже если не будет получать прибыль в течение следующих семи лет. Настолько велики его возможности. Поэтому нет повода для беспокойства. Только в течение последних двух месяцев в госбюджет из таможенных и налоговых органов поступили средства, размер которых превысил ожидаемый прогноз. Граждане должны знать, что падение цен на нефть носит временный характер, и государство обладает всеми необходимыми возможностями для адекватной реакции на это», - подытожил Муса Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )