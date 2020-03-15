Агиль Аббас: Люди должны сознавать, что государство заботиться о населении

БАКУ /Trend/ - Совет печати обратился к журналистам, СМИ в связи с коронавирусом. Не следует вызывать искусственную панику, создавать ажиотаж вокруг вопроса, ведь каждый должен сознавать свою социальную ответственность.

Об этом в воскресенье сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Агиль Аббас.

По его словам, в распространении слухов исключительную роль играют социальные сети.

"На сегодня никто не заразился внутри страны. Все больные коронавирусом заразились за пределами Азербайджана, в основном в Иране. Скончалась одна женщина, но причиной ее смерти стали другие заболевания, а не коронавирус. Да, инфицированные люди были выявлены и в Азербайджане, и все они помещены в карантин. Правительство Азербайджана принимает экстренные меры против вируса в соответствии с правилами, принятыми во всем мире. Именно с этим и связана отмена массовых мероприятий на территории страны", - сказал Агиль Аббас.

По словам депутата, он против того, чтобы этот вопрос чересчур раздували, делая из него катастрофу.

"Меры Оперативного штаба при Кабинете министров, носят профилактический характер. Люди должны понимать, что государство заботиться о своем населении. Во всем мире такая ситуация. Все государства принимают превентивные меры для нераспространения вируса. С этой точки зрения решение об отмене массовых мероприятий, заслуживает одобрения", - добавил Агиль Аббас.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах. Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из рекомендаций и требований ВОЗ возникла необходимость в ряде экстренных мер на территории страны. В связи с чем в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)