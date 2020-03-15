МИД Азербайджана предупредил граждан страны (версия 5)

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание широкое распространение инфекции COVID-19 в мире и неотложные меры в этой связи, в том числе объявление чрезвычайного положения в некоторых странах, министерство иностранных дел строго рекомендует гражданам Азербайджана воздержаться от поездок за границу, и выезжать только при серьезной необходимости.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В обращении гражданам также отмечается: "Мы просим наших граждан прочитать информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу и следовать рекомендациям ВОЗ в отношении защиты от нового коронавируса".

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

В настоящее время правительство Азербайджана принимает серьезные меры в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19, и информация об этих мерах в целях обеспечения здоровья всех граждан страны, будь то в Азербайджане или за рубежом, регулярно распространяется Операционным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

"Мы просим наших граждан соблюдать правила карантина касательно вируса COVID-19, установленные странами, в которых они в настоящее время находятся, следить за информацией, предоставляемой посольствами и консульствами Азербайджана в этих странах, и связываться с нашими дипломатическими миссиями по любой проблеме, с которой они сталкиваются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с этим в дипмиссиях Азербайджана действуют "горячие линии".

"Наши граждане также могут отправить свои обращения на адрес электронной почты министерства иностранных дел Азербайджана: workinggroup@mfa.gov.az.

Адреса всех посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах размещены на сайте министерства иностранных дел страны (www.mfa.gov.az). Гражданам Азербайджана, постоянно проживающим или временно проживающим за границей, рекомендуется встать на консульский учет для оказания необходимой помощи в случае чрезвычайных ситуаций и других угроз.

В связи с угрозой распространения COVID 19 взаимные визиты Азербайджана с некоторым странами воздушным и наземным транспортом были временно приостановлены. В связи с этим наше граждане, проживающие за рубежом и желающие вернуться в Азербайджан, будут дополнительно проинформированы о механизмах возвращения в страну", - отметили в МИД.

Также говорится, что граждане, возвращающиеся из стран, где распространена инфекция COVID-19, будут обследованы и, при необходимости, помещены в карантин на 14-28 день.

"Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, носят временный характер, и каждому из нас необходимо мобилизоваться и придерживаться определенных правил, чтобы справиться с ними", - говорится в сообщении.