Меры принятые Азербайджаном по борьбе с коронавирусом показывают положительный эффект - украинский эксперт

Политика 17 марта 2020 10:38 (UTC+04:00)
Меры принятые Азербайджаном по борьбе с коронавирусом показывают положительный эффект - украинский эксперт

БАКУ/Trend/ - Некоторое беспокойство в Азербайджане, в основном в социальных сетях, связанное с распространением коронавируса, в значительной степени искусственно создано и поддерживается недобросовестными предпринимателями, стремящимися сохранить спрос и соответственно прибыль своего бизнеса, а также различного рода провокаторами.

Об этом сказал Trend инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

По его словам, сейчас в Азербайджане идет активное обсуждение темы распространения коронавируса: «Когда в стране отмечаются случаи заражения новой, никогда прежде не встречавшейся человечеству, инфекции, люди начинают чувствовать угрозу, неопределенность и неуверенность. Они читают СМИ, пытаются сориентироваться и поменять свое поведение наилучшим образом. Этот информационный голод нужно насытить демонстрацией адекватных мер правительства и бизнеса. Другими словами, подобное беспокойство - это битва ценностей “прибыль” против “жизнь и здоровье людей". Как объяснить этот феномен тревожного поведения? В результате этого беспокойства общество становится осторожным. Поэтому в слове паника присутствует и позитивный смысл. Люди стремятся смоделировать адекватное поведение для себя, для своей семьи и т. д. В таких случаях следует объяснить им, что эта проблема не отдельного человека, а проблема для целого ряда систем. Системы национальной безопасности, системы здравоохранения, системы корпоративной безопасности».

Инфекционист считает, что особый статус этого вируса в том, что эта инфекция новая, значит еще неизвестная, что делает в сознании людей ее еще более опасной: "А особенность этой инфекции в том, что передача от человека к человеку, скорее всего, происходит еще во время инкубационного периода, когда симптомы отсутствуют или незначительны. Поэтому COVID-19 из вспышки превратился в пандемию, которую не получается локализировать. В среднем по имеющейся статистике, один инфицированный инфицирует 2-4 человека, но бывают супер распространители, которые могут заразить значительно больше людей. Дело в том, что примерно две трети людей переносят инфекцию в легкой форме, и поэтому не обращаются за медицинской помощью, а переносят ее на ногах. То есть ходят на работу, путешествуют, ведут обычный образ жизни, даже не подозревая, что все это время распространяют вирус".

Вадим Аристов отметил, что Азербайджан не совершал тех ошибок, которые совершили многие другие страны: «Правительством Азербайджана были приняты все необходимые и срочные превентивные меры для предотвращения распространения новой инфекции. Благодаря оперативным мерам удалось предотвратить распространение коронавируса. Во многих странах же, важные решения по этой проблеме принимают государственные деятели, не имеющие медицинского образования. В большей степени это люди с гуманитарным или техническим образованием, профиль которых управлять большими государственными системами. И соответственно медики и ученые практически не имеют голоса. Отсюда и возникают некомпетентные государственные решения».

По его мнению, меры принятые азербайджанским правительством до сегодняшнего дня, дают положительный результат: «На сегодняшний день число инфицированных, по региону, меньше всего в Азербайджане. И это хороший показатель. Но на этом нельзя останавливаться. Существует много элементов противодействия эпидемии, которые нужно держать во внимании. В первую очередь, любое правительство использует запретительные меры. И это безусловно очень важно. Чем меньше люди будут контактировать, тем меньше шансов у них заразиться. То есть тот пик заражаемости, который наблюдался в некоторых странах, благодаря грамотно организованным запретным мерам будет растянут на больший период времени. И соответственно, в каждую единицу времени меньше людей будет попадать в медицинские учреждения, а значит, медикам будет проще, они будут успевать оказывать медицинскую помощь. Но это далеко не все. Сейчас самое важное это построить национальную инфраструктуру по тестированию, чтобы правительства стран, которых это коснулось, принимали правильные адекватные меры. Нужно готовить больницы со специалистами, которые будут знать как маршрутизировать инфицированных и как их сортировать по типам медицинской помощи. Потому что одновременно в приемное отделение может приходить сотни людей, соответственно нужно их оперативно распределять по группам, раскладывать по койкам и отделениям, а тех, кому это не нужно, проинструктировав отправлять домой. Для многих стран, даже европейских, проблемой является недостаток коек и аппаратов искусственной вентиляции легких».

Что касается медицинских масок, то по его словам, они примерно в 12 раз менее эффективны, чем респираторы: «Это с одной стороны лучше, чем ничего, но с другой стороны - хуже. Человек без маски понимает, что он уязвим, и действует соответственно, т.е ведет себя очень осторожно. А человек в маске думает, что он защищен и естественно забывает про осторожность. Иными словами, человек в маске может подходить ближе двух метров к потенциально инфицированным людям, что опасно, так как в этом случае обычная медицинская маска не защитит. И самое главное маска не прилегает так плотно к лицу и через щели может спокойно пройти инфекция. Поэтому психологически ложное чувство защищенности подталкивает его к опасности. В идеале нужно покупать имеющие сертификацию респираторы класса N-95 или N-99 (система сертификации США), либо респираторы с европейской сертификацией FFP-2, FFP-3. То, что нам известно на сегодняшний день из научных данных, что самый распространенный способ передачи инфекции это воздушно-капельным путем или переносом вируса с загрязненных поверхностей в зону глаз и носа через грязные руки».

Инфекционист также сказал, что рост солнечного ультрафиолета повлияет на сокращение распространения инфекции: «Многие ошибочно полагают, что коронавирус не любит тепло. Однако отмечу, что не тепло, а именно ультрафиолет повлияет на сокращение распространения".

В заключение эксперт сказал, что его институт консультирует государственных деятелей разных стран и вывел коэффициенты оценки эффективности правительственных мер. Согласно статистическим данным, у правительств, имеющих профессиональный менеджмент, смертность в 10 раз меньше, чем у правительств с плохим менеджментом: «Поэтому я желаю, чтобы Азербайджан и дальше показывал пример другим странам».

Автор: Гусейн Сафаров

Твиттер: @C8NTINENT

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