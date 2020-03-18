ОБСЕ приостанавливает мониторинги в регионе
БАКУ /Trend/ - ОБСЕ приостанавливает мониторинги в регионе.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ, об этом говорится в заявлении Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.
«Нынешняя ситуация, сложившаяся из-за распространения коронавируса, привела к закрытию международных границ во всем регионе, ограничениям на поездки для международного и местного персонала. Также существуют ограничения на личные контакты, чтобы снизить риск инфекции. С учетом вышеизложенного и после консультаций со сторонами, принято решение приостановить мониторинги до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты. Тем временем я продолжаю поддерживать контакты с соответствующими военными властями», - говорится в заявлении.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Наша основная цель заключается в создании прекрасных возможностей, комфортных условий для людей
Еврокомиссия предлагает новые политические цели в рамках «Восточного партнерства» на период после 2020 года
Ряд сотрудников Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана будут работать дистанционно
Граждане Азербайджана должны ответственно отнестись к рекомендациям и решениям по коронавирусу - депутат
Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба (ФОТО)