ЮНИСЕФ приветствует усиление соцзащиты медработников в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане приветствует решение Президента Ильхама Алиева в направлении усиления социальной защиты работников, участвующих в мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Как передает в пятницу Trend, ЮНИСЕФ сообщает, что теперь, как никогда, мы должны быть рядом с врачами, медсестрами и отважным медперсоналом, которые посвятили себя охране здоровья людей.

"Одним из способов выразить им свою благодарность является осуществление всех рекомендованных ими профилактических мер, включая социальную изоляцию", - сказали в ЮНИСЕФ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)