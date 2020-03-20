ЮНИСЕФ приветствует усиление соцзащиты медработников в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане приветствует решение Президента Ильхама Алиева в направлении усиления социальной защиты работников, участвующих в мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Как передает в пятницу Trend, ЮНИСЕФ сообщает, что теперь, как никогда, мы должны быть рядом с врачами, медсестрами и отважным медперсоналом, которые посвятили себя охране здоровья людей.
"Одним из способов выразить им свою благодарность является осуществление всех рекомендованных ими профилактических мер, включая социальную изоляцию", - сказали в ЮНИСЕФ.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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