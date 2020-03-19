В Азербайджане будут наказывать пользователей социальных сетей за распространение запрещенной информации

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает в четверг Trend, согласно поправкам, за размещение владельцем информационного интернет-ресурса и его домена или пользователем информационной телекоммуникационной сети информации, запрещенной к распространению в информационных интернет-ресурсах, а также за нарушение требований законодательства в связи с недопущением размещения такой информации физические лица штрафуются на сумму в размере от 500 до 1000 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности совершившего административный проступок может быть применен административный арест сроком до одного месяца, а юридические лица - от 1500 до 2000 манатов.