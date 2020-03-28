В целях борьбы с коронавирусом США выделили Азербайджану помощь в размере 1,7 млн. долларов

БАКУ/Trend/ - В целях борьбы с коронавирусом COVID-19 Госдепартамент и Агентство по международному развитию США (USAID) выделили Азербайджану помощь в размере 1,7 миллиона долларов.

Как сообщили в субботу Trend в посольстве США в Азербайджане, средства выделены для разработки лабораторных систем, повышения активности в обнаружении новых фактов инфицирования и проведения контрольных работ, а также для повышения поддержки техническим специалистам и эффективности коммуникаций в рисковых условиях.

За последние 20 лет США выделили только медицинской сфере Азербайджана около 41 миллиона долларов. В целом за указанный период выделена помощь в размере 890 миллионов долларов.

(Текст: Турал Гараджаев)