Глава МИД: Китай готов оказать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом (версия 2)

Политика 28 марта 2020 13:26 (UTC+04:00)
Глава МИД: Китай готов оказать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:52)

БАКУ/Trend/ - Государственный советник Китайской Народной Республики (КНР), министр иностранных дел Китая Ван И направил министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову телеграмму.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в телеграмме Ван И отметил, что с тех пор, как появилась коронавирусная инфекция, Азербайджан оказал поддержку Китаю в борьбе с эпидемией, и выразил благодарность со стороны КНР в связи с этим.

«Министр Ван И отметил, что новая коронавирусная пневмония стремительно распространяет во всем мире, и в Азербайджане также были выявлены факты инфицирования. Он выразил глубочайшие соболезнования братскому азербайджанскому народу от имени МИД КНР, а также лично от себя, и пожелал больным скорейшего выздоравливания», - говорится в информации.

В телеграмме отмечается, что Китай и Азербайджан являются дружественными странами и хорошими партнерами. Азербайджанская сторона активно принимает превентивные меры для пресечения и контроля над пандемией.

«В этом плане Китай готов оказать помощь азербайджанской стороне в рамках своих возможностей, поддерживать тесные связи касательно эпидемиологической ситуации, пресечения пандемии и обмена опытом по контролю над заболеванием, а также медицинского лечения. Мы верим, что азербайджанская сторона в короткие сроки устранит угрозу заражения, и отношения между Китаем и Азербайджаном получат новый и еще больший импульс для развития», - говорится в телеграмме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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