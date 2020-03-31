Госпогранслужба о дезинформации в армянских СМИ

БАКУ /Trend/ - Вчера армянские СМИ со ссылкой на министерство обороны Армении сообщили о ранении 14-летнего гражданского лица якобы в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня и обстрела районов Коти и Воскеван, а также о том, что несколько армянских военнослужащих получили ранения якобы в результате диверсии против армянских военных позиций. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.

"В связи с этим хотим отметить, что в отличие от Вооруженных сил Армении, наши погранично-боевые пункты не открывают огонь в направлении населенных пунктов противоположной стороны, боевые позиции, откуда нарушается режим прекращения огня, подавляются адекватным ответным огнем. Кроме того, информация о диверсии со стороны наших погранично-боевых пунктов против вражеских позиций не соответствует действительности", - говорится в сообщении.