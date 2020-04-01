Президент Ильхам Алиев: Все субъекты предпринимательства без исключения должны выйти из теневой экономики

БАКУ /Trend/ - Все субъекты предпринимательства без исключения должны выйти из теневой экономики.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Многие предприниматели уже вышли из теневой экономики и работают в "белой" экономике, выплачивают налоги государству, исключили из своей повестки неформальную занятость. Но есть предприниматели, которые все еще считают, что будут работать по старинке. Я хочу однозначно сказать им, что это не пройдет, и никто им не поможет. Если кто-то рассчитывает на каких-то знакомых, родственников или же высокопоставленных друзей, то ошибается. Будет наказан и он, и тот, кто ему покровительствует. Ни для кого нет привилегий. Еще раз поручаю вам, граждане Азербайджана слышат мое поручение и видят, что все субъекты предпринимательства без исключения должны выйти из теневой экономики. Таким образом, считаю, что наша политика чистки в целом даст прекрасные результаты, экономика Азербайджана продолжит свое устойчивое развитие",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что он неоднократно говорил, и жизнь подтверждает, что мы должны работать и жить так, словно живем в постнефтяной период.

"Сейчас, когда цена на нефть составляет 21-22 доллара, это для нас фактически постнефтяной период. Мы провели подготовительную работу к этому периоду, и она пока продолжается. Поэтому многое зависит и от предпринимателей. Мы приняли все необходимые решения, внесли и внесем все необходимые поправки в законодательство. Так что сегодня предприниматели должны работать в соответствии с нашим общим делом, в таком случае мы сможем с честью выйти и из этого кризиса", - отметил Президент Ильхам Алиев.