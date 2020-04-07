Китайские фонды «Джек Ма» и «Aлибаба» в рамках борьбы с пандемией COVID-19 направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Китайские фонды «Джек Ма» и «Aлибаба» в рамках борьбы с пандемией COVID-19 направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь.

Как передает во вторник Trend,

гуманитарная помощь включает в себя медицинские маски, наборы для тестирования на коронавирус, специальную защитную одежду, аппараты ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и дистанционные термометры.

В интервью журналистам начальник сектора здравоохранения отдела по социальным вопросам Кабинета Министров Лала Казымова от имени правительства Азербайджана поблагодарила фонды «Джек Ма» и «Алибаба» за этот гуманный шаг. «Мы надеемся, что пандемия в ближайшее время закончится во всем мире и с меньшими потерями, - добавила она.

В эти трудные дни, когда борьба с пандемией COVID-19 ведется на глобальном уровне, народы Азербайджана и Китая, оставаясь верными традициям дружбы, демонстрируют солидарность. Ярким примером выражения этой дружбы следует отметить то, что на днях китайские власти передали нашей стране в качестве дара тест-системы для выявления инфекции COVID-19. Азербайджан также продемонстрировал солидарность с китайским народом с первых дней борьбы с коронавирусом и оказал ему материальную и моральную поддержку.