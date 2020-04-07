Норвегия не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Норвегия не признает так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в ноте, направленной МИД Норвегии в МИД Азербайджана.

Как отмечается в ноте, Норвегия не признает так называемую

«Нагорно-Карабахскую Республику», соответственно, Норвегия не признает так называемые «выборы», проведенные 31 марта в Нагорном Карабахе.

«Норвегия поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики и усилия Минской группы ОБСЕ по содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в документе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)