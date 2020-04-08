В армии Азербайджана проверяется уровень подготовки снайперов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год в Азербайджане, с целью совершенствования боевых навыков личного состава проверяется уровень подготовки снайперов.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, снайперские группы совершают марши на большие расстояния, занимают выгодные позиции, проводят маскировку позиций и разведку местности, устанавливают ложные снайперские позиции, а также выполняют одиночную и групповую стрельбу по целям на различных расстояниях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)