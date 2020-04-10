Уважаемый Президент, Ваш лозунг «Вместе мы сила!» на протяжении долгих лет будет нашей победной симфонией - житель Сальянского района Вугар Мурсалов

БАКУ /Trend/ - Уважаемый Президент, Ваш лозунг «Вместе мы сильны» на протяжении долгих лет будет нашей победной симфонией.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жителя села Гарабаглы Сальянского района Вугара Мурсалова в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

От имени жителей села Гарабаглы Сальянского района Вугар Мурсалов пишет, что одной из самых важных причин, по которой страна защищается от различных угроз и достигаются большие успехи, является именно единство лидера с народом.

«Дорогой Президент, выражаем благодарность за меры, принятые для предотвращения коронавируса, который бушует во всем мире. Вы всегда находитесь рядом с народом, и осуществляемая Вами социальная политика полностью отражают эту реальность. Одной из самых важных причин, защищающих страну от различных угроз, способствующих достижению больших успехов, является именно единство лидера с народом. В самые критические моменты лидер находится рядом со своим гражданами, а гражданин – рядом со своим лидером.

Уважаемый Президент, Ваш лозунг «Вместе мы сила!» на протяжении долгих лет будет нашей победной симфонией. Пусть Всевышний хранит Вас, Вашу семью и наш народ», - отмечается в письме Вугара Мурсалова.