Азербайджан принимает адекватные меры по борьбе с распространением коронавируса - украинские эксперты

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает адекватные шаги по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сказал Trend политолог, директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов.

Он считает, что пандемию коронавируса нужно рассматривать с двух аспектов: «Первый аспект это сугубо медицинский, второй аспект - социально-экономический и вместе с ним технологический. В технологическом плане в странах подверженных пандемии в худшем случае переболеют 10% населения. Но спустя несколько лет люди будут жить, как и жили раньше. С точки зрения медицины, обе страны принимают адекватные меры сообразно своим возможностям. У Украины и Азербайджана имеются ресурсы для преодоления подобных случаев. Второй момент куда более глобальный. В условиях борьбы с эпидемией, вероятно в ряде стран усилятся националистические тенденции. Также пандемия будет способствовать развитию искусственного интеллекта. Я более чем уверен, что в настоящее время тестируются отслеживание передвижения граждан по их мобильным телефонам, банковским картам и т.д. Однако то, что ранее было на уровне понимания футурологов и конспирологов, сейчас это будет использовано в более широком понимании».

Политолог отметил, что человечество переживало самые разные катаклизмы и эпидемии: «Люди пережили эпидемию испанского гриппа, чуму, холеру. Человечество видело уже и СПИД и Эболу. Теперь мы встретились с Ковид-19. Это конечно ужасная трагедия, но как я говорил раньше, через пару лет мы будем жить, как и прежде. Возможно, будут некоторые ограничения в сфере цифрового контроля».

В свою очередь украинский политтехнолог Сергей Слободчук отметил, что после кризиса жизнь всего мира не изменится в корне: «Основа – это экономическая модель. Как до кризиса это был капитализм, так и после кризиса останется все та же модель. Изменятся отдельные черты, но капиталистическая экономическая модель останется в основе. Поэтому можно говорить о том, что поменяется надстройка, но не фундамент».

Он подчеркнул, что сейчас много пишут, что кризис якобы показал ненужность парикмахерских и кафе, поэтому они первыми пали под его ударами: «На самом деле они как легко закрылись, так легко и откроются. Уже был пример кризиса 2008-2009 гг, который показал, что сфера услуг первой страдает из-за экономических катаклизмов и первой приходит в себя».

Согласно словам политолога, страны, обладающие суверенитетом в полноценном понимании, будут внедрять в свою экономическую модель элементы автаркии – чтобы как минимум иметь возможность автономно производить продукты питания и не зависеть от импорта: «ГМО-корпорации тоже попытаются использовать кризис в своих интересах – и увеличить и свои земельные владения, и рынки сбыта. Если будет нехватка продуктов, то они используют это как дополнительный аргумент, чтобы производить больше ГМО-продукции. Помимо этого, многие виды деятельности «уйдут» в Интернет. А, поскольку возрастет объем онлайн-деятельности, возможен и всплеск киберпреступности. К тому же будут попытки более активно внедрять голосование на выборах и референдумах через Интернет. Но на самом деле при голосовании работает психология, а как именно человек выражает свое мнение – с помощью бумажного бюллетеня или через Интернет – это уже дело второстепенное».

Автор: Гусейн Сафаров

Твиттер: @C8NTINENT