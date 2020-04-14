Под председательством Президента Ильхама Алиева посредством видеоконференции прошло совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 апреля посредством видеоконференции прошло совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на прес-службу главы государства, говоря на совещании о мерах, принятых в первом квартале года, Президент Ильхам Алиев отметил, что продолжение реформ в Азербайджане привело к хорошим результатам. Коснувшись работы, проведенной в рамках борьбы с коронавирусной пандемией, глава государства отметил, что ситуация в Азербайджане находится пол контролем. Дав правительству ряд поручений в связи с влиянием пандемии на экономическую ситуацию, Президент Ильхам Алиев отметил, что 2020 год также станет периодом глубоких реформ во многих областях, рассказал об экономических показателях первого квартала.

Затем с докладами выступили министр финансов Самир Шарифов, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Президент Ильхам Алиев подвел итоги совещания.