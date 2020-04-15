Президент Ильхам Алиев: Мы должны увереннее идти на экономическую либерализацию, все сферы у нас должны быть открыты для инвестиций

БАКУ /Trend/ - Мы должны увереннее идти на экономическую либерализацию, все сферы у нас должны быть открыты для инвестиций.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Во вступительном слове я сказал, что правительству и, конечно, Министерству экономики необходимо изыскать новые источники дохода. Еще раз хочу сказать: ресурсы есть, и я знаю, что работа в этом направлении идет. Не надо затягивать с этим. Считаю, что в короткий срок должны быть подготовлены и представлены мне новые предложения. Следует также знать, что соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК возлагает обязательства и на нас. Хочу отметить, что Азербайджан всегда играл очень активную роль в рамках ОПЕК+. Хочу также напомнить, что идею формата ОПЕК+ впервые подал я на панельном обсуждении Давосского всемирного экономического форума. Сегодня это отмечает даже генеральный секретарь ОПЕК. Сегодня к соглашению пришли уже не только ОПЕК+, но и все нефтедобывающие страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что считает это уникальным форматом сотрудничества, который возлагает дополнительные обязательства на каждую страну, в том числе Азербайджан.

"В соответствии с данным соглашением добыча нефти у нас в нынешнем году будет сокращена. Квоты уже определены. Если цена на нефть не поднимется до нужного уровня, то мы понесем дополнительные потери. Мы должны знать, что эти потери могут составить примерно 700 миллионов, а может, 1 миллиард долларов. Поэтому уже сейчас необходимо предпринять шаги, потому что и без того на основе принятых в прошлом году решений был реализован большой социальный пакет. Этот социальный пакет, естественно, будет предоставлен людям и в нынешнем году, и в последующие годы. В связи коронавирусом предусмотрено по меньшей мере 2,5 миллиарда манатов. Как я уже отметил, из резервного фонда Президента на приобретение принадлежностей направлено около 100 миллиона манатов. Если цены на нефть не восстановятся, то нас ожидают дополнительные потери, и наши валютные резервы, естественно, сократятся. В первом квартале валютные резервы уже сократились по сравнению с показателем на 1 января. Это естественно, и в таком случае, еще раз хочу сказать, мы должны очень внимательно рассмотреть расходы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, государственные инвестиционные расходы должны преследовать две основные цели.

"Обеспечение занятости, мы не можем резко сократить наши инвестиционные расходы. Во-первых, потому, что должны быть реализованы важные проекты, а главное, если государственные инвестиционные расходы резко сократятся, то люди, работающие в данной сфере, потеряют работу. Поэтому, рассматривая нашу инвестиционную программу, учтите два основных фактора: занятость и влияние данных проектов на реальный сектор экономики. Потому что в Азербайджане реализованы крупные инфраструктурные проекты. Значительная часть их полностью завершилась. Поэтому следует учитывать два основных фактора. Считаю, что в апреле-мае необходимо проанализировать и вновь составить инвестиционные программы, предусмотренные на второе полугодие. Серьезно займитесь этим вопросом. Параллельно - я уже ставил эту задачу и знаю, что Министерство экономики работает над данным вопросом, - должны быть предприняты дополнительные шаги, направленные на поощрение частных инвестиций", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мы должны увереннее идти на экономическую либерализацию, все сферы у нас должны быть открыты для инвестиций.

"Нам необходимо убедить как местных, так и иностранных инвесторов в том, что их инвестиции дадут эффект, принесут им доход. Особенно если учесть, что мы добились большого продвижения в программе Doing Business, индекс экономической свободы – я уже отметил, что Азербайджан высоко оценивается и здесь, – наш кредитный рейтинг позитивный, государственный внешний долг находится на низком уровне. Граждане Азербайджана знают это. Я еще до коронавируса очень часто обращал внимание на то, что наш государственный внешний долг составляет 17 процентов внутреннего продукта и должен сокращаться. В нынешний кризисный период этот фактор имеет огромное значение. Низкий уровень государственного долга позволяет сохранить стабильным наш кредитный рейтинг. А это - один из основных факторов для инвесторов", - отметил Президент Ильхам Алиев.