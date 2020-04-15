Мировое сообщество не признаёт и не признает самостоятельность оккупированных земель Азербайджана - российский политолог

(БАКУ/Trend/ - Самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская Республика" не является государственным образованием ни в каком смысле.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Галина Ниязова.

Во-первых, по ее словам, мировое сообщество не признаёт и не признает самостоятельность этих оккупированных земель: «Во-вторых, слово «самостоятельность» подразумевает способность существовать независимо, развиваясь за счет внутренних ресурсов. Этим не может похвастаться ни сам марионеточный режим "НКР", который доволен своим статусом «брелка Армении», ни даже Армения, которая управляет деятельностью самопровозглашенного "НКР", сама находясь на содержании у России».

Политолог отметила, что выборы, несомненно, сами по себе положительно характеризуют государство, в котором они проводятся: «Проведение выборов говорит о диалоге руководства страны с народом. Тем не менее, о порядке организации и проведения выборов следует говорить лишь в том случае, если речь идет о состоявшемся государстве. Поскольку никакого «государства» как такового и нет, то о «выборах» в нем говорить можно с той же правомерностью, как и о выборах самой красивой девочки в школе. Образно говоря, так называемые "выборы" могут быть проведены, но результаты останутся никем не замеченными, даже соседней школой".

В заключении эксперт сказала, что о проведении легитимных выборов в Нагорном Карабахе можно будет говорить лишь после освобождения оккупированных территорий: "Понятно, что речь тогда будет идти не о т.н. "выборах президента" области, а о выборе местного правительства, которое будет отвечать за безопасность своих граждан и за развитие региона. Этими характеристиками нынешние претенденты на власть в самопровозглашенной республике не обладают, проводя нелегитимные выборы в условиях пандемии коронавируса и повсеместного карантина".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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