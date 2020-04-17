Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено – письмо Президенту Ильхаму Алиеву от семьи Национального героя

БАКУ /Trend/ - Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено.

Об этом говорится в благодарственном письме Президенту Ильхаму Алиеву, направленным Ульвией Гулиевой от семьи Национального героя из Физулинского района, сообщает в пятницу Trend.

Представляем письмо У. Гулиевой со ссылкой на сайт главы государства:

«Уважаемый господин Президент, Ваш патриотизм - пример для каждого из нас. Вы неустанно заботитесь о народе, не оставляя нас без внимания и в эти трудные дни. Как члены семьи шехида, Национального героя выражаем Вам глубокую благодарность. Верим, что благодаря мерам, осуществляемым под Вашим руководством, в нашей стране с пандемией будет покончено. Господин Президент, мы поддерживаем Ваш девиз «Вместе мы сила!», мы всегда рядом с Вами!»