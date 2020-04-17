Экипажи БМП азербайджанской армии совершенствуют боевые навыки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП) совершенствуют боевые навыки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности экипажей бронетехники, а также совершенствование навыков управления БМП в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)