Хикмет Бабаоглу: В Азербайджане уже принимаются решения для восстановления экономики в постпандемический период

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане уже принимаются решения для восстановления экономики в постпандемический период, сообщил Trend депутат Хикмет Бабаоглу.

Он подчеркнул, что наряду с этим предпринимаются всевозможные меры в сфере здравоохранения для минимизации угрозы коронавируса и предоставления необходимых медицинских услуг на высоком уровне.

«Заработная плата наших граждан, работающих в медицинской отрасли, увеличивается в 3-5 раз. План мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса" включает в себя 10 программ в четырех областях по поддержке экономики, занятости и социального обеспечения граждан. Для реализации мер по обеспечению занятости и социального благополучия Президентом Ильхамом Алиевым были выделены 600 миллионов манатов, охватывающих 2,5 миллиона граждан",- подчеркнул он.

Бабаоглу отметил, что принятые меры превысили стандартный объем социальных обязательств государства.

"Это можно объяснить только проявлением воли и гуманизма Президента Ильхама Алиева. Решение проблем граждан в то время, когда из-за эпидемиологической ситуации экономическая активность максимально снижена, также как и импортно-экспортные отношения на региональном и глобальном уровнях - это настоящая самоотверженность. Но это только одна сторона вопроса. важно отметить, что именно широкие финансово-экономические возможности государства позволили реализовать эффективную социальную политику. Проводимая Президентом Азербайджана долгосрочная, целенаправленная политика сегодня сделала наше государство сильнее в экономическом и политическом плане. Поэтому государство может реализовать любой крупный пакет социальной помощи",- отметил он.

"Кроме того, решением главы государства единовременная выплата будет осуществлена 600 тысячам человек за апрель-май. В то же время на следующем этапе будет проведен мониторинг и созданы условия для обеспечения официальной занятости этих лиц. Наряду с принятыми мерами важен и механизм реализации решений. В настоящее время соответствующий исполнительный орган успешно осуществляет этот процесс. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что на нынешнем историческом этапе государственная опора поднимает социальную солидарность и единство народа и власти на качественно новый уровень",- сказал он.

Он подчеркнул, что реализуемый в стране пакет социально-экономической помощи высоко оценивается многими и является прежде всего проявлением высокого гуманизма со стороны Президента Азербайджан Ильхама Алиева к населению страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)