Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Азербайджана выразил протест американским конгрессменам

Политика 23 апреля 2020 10:16 (UTC+04:00)
Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Азербайджана выразил протест американским конгрессменам

БАКУ /Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев направил письмо протеста членам Конгресса США, сообщает Trend.

Гянджалиев осудил направление членами Конгресса, поддерживающими армянское лобби, Фрэнком Паллоне, Джейком Спайером, Гусом Билиракисом и Адамом Шиффом "поздравительного письма" в адрес незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

"Азербайджанская община была насильственно изгнана из родных очагов, лишена основных прав человека в результате оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих к нему районов страны, продолжающейся уже более 28 лет в нарушение основных принципов международного права, резолюций Совета Безопасности ООН и решений других международных организаций. В этом контексте крайне безответственными являются попытки "узаконить" "выборное шоу" на оккупированных территориях Азербайджана, проведенное 31 марта и 14 апреля. Все международное сообщество, включая США, решительно отвергли это «шоу», заявив о своей солидарности с Азербайджаном. Тем самым международное сообщество однозначно заявило о непризнании результатов незаконной оккупации азербайджанских территорий и последствий этнической чистки", - сказал глава общины.

Гянджалиев отметил, что этим представителям Конгресса, чтобы доказать свою приверженность правам человека, общечеловеческим ценностям и верховенству закона, стоило бы призвать Армению воздержаться от незаконных действий, которые только еще больше осложняют ситуацию, уйти с оккупированных территорий и принять конструктивное участие в мирных переговорах по урегулированию конфликта: "Однако они, вопреки основным принципам государственной политики США, основанным на уважении основных прав человека и общечеловеческих ценностей, поддержали политику этнической чистки, проводимую Арменией против азербайджанцев. К сожалению, действия этих лиц лишь еще больше поощряют тех, кто продолжает пропагандировать в армянском обществе легенды "о превосходстве одной этнической группы над другими". Это не сулит ничего хорошего ни Армении, ни будущему региона в целом", - добавил он.

По его словам, данных лиц не беспокоит даже то, что проведение этого «шоу» подвергло проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана высокому риску заражения коронавирусной инфекцией: "Это говорит о том, что они не придают никакого значения безопасности жителей оккупированных территорий, а лишь обслуживают интересы определенной политической группы. К сожалению, факты свидетельствуют о том, что это "поздравительное письмо" было инициировано в целях личной выгоды, в ущерб всем моральным и политическим принципам".

Глава общины также отметил, что безответственное «поздравительное письмо», демонстрирующее неуважение к суверенитету Азербайджана, пропагандирующее дискриминационный подход в отношении азербайджанцев, не выдерживает никакой критики как в моральном, так и в юридическом и политическом плане. Он сказал, что лучшее, что могут сделать члены Конгресса - это предпринять шаги в поддержку обеспечения основных прав всех вынужденных переселенцев и содействовать мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, что послужит мирному сосуществованию армянской и азербайджанской общин.

"В заключение хочу подчеркнуть, что Азербайджанская община делает все возможное на пути мирного решения конфликта и обеспечения мирного сосуществования и развития обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Выражаем признательность международному сообществу, в том числе тем в Соединенных Штатах Америки, кто поддерживают нашу справедливую борьбу, и призываем тех, кто выступает против справедливости, воздерживаться от подобного неверного подхода", - сказал глава общины.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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