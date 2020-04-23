Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова

БАКУ/ Trend/ - Оправдание Ильгара Мамедова и Расула Джафарова приветствуется.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем заявлении сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

«Этот шаг будет рассмотрен Комитетом министров Совета Европы в контексте надзора за исполнением решений Суда. Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном », - говорится в заявлении.