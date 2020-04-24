Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Хорватии

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич Радманом 24 апреля состоялась телефонная беседа по инициативе противной стороны.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, обсудив перспективы взаимоотношений министры выразили удовлетворенность двусторонними политическими связями, включая и взаимные визиты на высоком уровне. В то же время была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере экономики и торговли.

Стороны обменялись мнениями по поводу отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, участия в "Восточном партнерстве", а также вопросов сотрудничества в рамках других международных организаций.

Затронув сложившуюся глобальную ситуацию, министры обменялись мнениями о мерах, принятых в обоих государствах, и вопросах взаимной поддержки в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

В заключение министр Эльмар Мамедъяров пригласил хорватского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом, и министр Гордан Грлич Радман с удовлетворением принял предложение. Время визита будет определено посредством дипломатических каналов после периода пандемии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)