Президент Ильхам Алиев поговорил с Закиром Гараловым по телефону
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 апреля поговорил с Закиром Гараловым по телефону.
Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.
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