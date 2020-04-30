Президент Ильхам Алиев поговорил с Закиром Гараловым по телефону

Политика 30 апреля 2020 13:27 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поговорил с Закиром Гараловым по телефону

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 апреля поговорил с Закиром Гараловым по телефону.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

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