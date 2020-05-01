Азер Гараев: Разоблачение преступлений некоторых чиновников разрушило миф об их неприкосновенности

БАКУ /Trend/ - Разоблачение преступлений некоторых чиновников Службой государственной безопасности в ходе операций, проведенных в последнее время в стране в рамках борьбы с взяточничеством, полностью разрушило миф об их неприкосновенности, сложившийся в обществе.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев.

По его словам, проведенные операции вновь доказали, что перед законами Азербайджана все равны. Ни один чиновник, независимо от занимаемой должности, не имеет права творить беззакония.

«Некоторые высокопоставленные чиновники бывшего министерства национальной безопасности, объединившись в группировки, защищали чиновников, и в своих интересах представляли их обществу в некотором роде «неприкосновенными». Пользуясь этим, некоторые чиновники вели себя в стране, и особенно в регионах как господа, нарушали права граждан. Несмотря на то, что господин Президент в своих выступлениях перед гражданами, на совещаниях и других важных мероприятиях неоднократно предупреждал чиновников, призывая их соблюдать законы, некоторые чиновники различными путями все еще чинят беззакония.

После назначения генерала Али Нагиева начальником Службы государственной безопасности, в нее были привлечены настоящие профессионалы. Сотрудники Службы государственной безопасности, следуя призывам Президента, начали принимать меры против чиновников, которые не соблюдали законы, грубо нарушали права граждан. Меры, принятые в последнее время в этом направлении, очевидны», - сказал Азер Гараев.

Он отметил, что в результате мероприятий по борьбе с преступностью, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, в нескольких районах были разоблачены деяния чиновников, занимающихся взяточничеством.

"Проведенные оперативные мероприятия вновь доказали, что некоторые чиновники все еще считают себя неприкосновенными на территориях, куда их назначили руководителями. Операции, проведенные сотрудниками Службы государственной безопасности в Агстафинском, Евлахском, Нефтчалинском, Билясуварском и Исмаиллинском районах вновь доказали, что независимо от должности и положения все граждане должны отвечать перед законом за содеянное. Эти операции в регионах вновь разрушили миф о неприкосновенности чиновников, и доказали обычным гражданам, что чиновники, не соблюдающие законы, пытающиеся чинить произвол, привлекаются и будут привлекаться к ответственности в будущем», - подытожил Азер Гараев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)