Новый генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу

Политика 1 мая 2020 16:51 (UTC+04:00)
Новый генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу

БАКУ /Trend/ - Новый генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония представления нового генерального прокурора прошла в административном здании Генеральной прокуратуры.

Напомним, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева Кямран Алиев назначен генеральным прокурором Азербайджана.

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