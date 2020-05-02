Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны, на второе мая текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 110 073 896,49 маната, 213 577,88 доллара США, 17 566,0 евро и 5000,0 рублей.
Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.
Лента новостей
Только одно может спасти нас от второй волны пандемии… - народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде
Арзу Нагиев: Доменные имена сайтов, предусмотренных для международной аудитории, должны быть понятными
Процесс сертификации в общеобразовательных учреждениях в Азербайджане начнется в следующем учебном году
Президент Ильхам Алиев: Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества
Президент Ильхам Алиев: В любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего
Президент Ильхам Алиев: В правоохранительных органах, как и в других сферах, есть большая потребность в реформах
У Азербайджана есть все возможности и потенциал, чтобы стать лидером четвертой промышленной революции - российский эксперт
Рамин Байрамлы: В Азербайджане 90 % врачей, инфицированных коронавирусом, выздоровели и были выписаны домой
Рамин Байрамлы: Граждане должны сознавать, что в течение ближайшего года возвращения к нормальной жизни не будет