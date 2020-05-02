Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны, на второе мая текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 110 073 896,49 маната, 213 577,88 доллара США, 17 566,0 евро и 5000,0 рублей.

Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.